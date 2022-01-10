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"Предпочитаю не говорить об этом". Капелло отказался давать Кокорину совет насчет продолжения карьеры

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло заявил, что не хочет ничего советовать форварду "Фиорентины" Александру Кокорину относительно продолжения карьеры.
Фото: РИА Новости
"Нет, я не говорю о [своих] бывших игроках. Спасибо, что спросили, но я предпочитаю не говорить об этом", - заявил Капелло в ответ на просьбу дать совет Кокорину.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Кокорин принял участие в четырех матчах и не сумел отличиться результативными действиями.

30-летний российский форвард перешел в "Фиорентину" из "Спартака" в январе минувшего года. Контракт Кокорина с "фиалками" рассчитан до лета 2024 года.

Источник: Матч ТВ


Теги: Капелло Кокорин Фиорентина Серия А
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