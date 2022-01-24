Агент: есть вероятность, что Миранчук останется в "Аталанте"

Валерио Джуффрида, представляющий интересы российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука в Италии, заявил, что игрок может остаться в нынешнем клубе.

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"Это правда, что у Иличича сейчас есть проблема. Возможно ли, что Миранчук останется в клубе из-за этой ситуации? Такая вероятность есть", - сказал Джуффрида.



Полузащитник Алексей Миранчук в субботу, 22 января, вышел в стартовом составе "Аталанты" на матч Серии А с "Лацио" (0:0). Россиянин из-за повреждения был заменен во втором тайме. Всего в текущем сезоне 26-летний футболист провел 16 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи.



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Источник: Гасперини заблокировал трансфер Миранчука из "Аталанты" Напомним, СМИ писали, что Миранчук близок к переходу в "Дженоа" на правах аренды. Накануне появилась информация, что Гасперини лично заблокировал уход Миранчука из команды. Отмечается, что причиной стали очередные проблемы с полузащитником Йосипом Иличичем. Ранее сообщалось, что у словенца вновь обострилась депрессия."Это правда, что у Иличича сейчас есть проблема. Возможно ли, что Миранчук останется в клубе из-за этой ситуации? Такая вероятность есть", - сказал Джуффрида.Полузащитник Алексей Миранчук в субботу, 22 января, вышел в стартовом составе "Аталанты" на матч Серии А с "Лацио" (0:0). Россиянин из-за повреждения был заменен во втором тайме. Всего в текущем сезоне 26-летний футболист провел 16 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи.Источник: РБ Спорт