Смородская ответила на вопрос, какой из российских клубов мог бы заинтересоваться Кокориным, если бы Александр получил статус свободного агента. По ее словам, она не взяла бы этого игрока, если бы руководила каким-либо российским клубом.
"Вы знаете, я бы его не взяла. Это все, что могу сказать. Думаю, его карьера закончена, реанимировать Кокорина будет очень сложно", - сказала Смородская.
Напомним, что Кокорин перешел в "Фиорентину" из "Спартака" в январе 2021 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии он принял участие в пяти матчах и не отличился результативными действиями.
Источник: РБ Спорт
Смородская: думаю, карьера Кокорина закончена
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала информацию о желании "Фиорентины" расторгнуть контракт с российским форвардом Александром Кокориным.
Фото: Global Look Press