СМИ: Кокорин перенес коронавирус. Вскоре он начнет тренироваться с "Фиорентиной"

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин пропустил старт предсезонного сбора своей команды из-за болезни.
Фото: ФК "Фиорентина"
По информации источника, у 31-летнего футболиста была выявлена коронавирусная инфекция.

"У Александра несколько дней держалась высокая температура после отпуска на Мальдивах. В самое ближайшее время он сдаст повторный тест. Если он будет отрицательным, то Александр отправится на сборы "Фиорентины". В свою очередь, клуб рассчитывает на продолжение сотрудничества с Кокориным", - сообщил источник.

Контракт Кокорина с "Фиорентиной" рассчитан до лета 2024 года. В прошедшем сезоне Кокорин провел 7 матчей во всех турнирах (125 минут), результативными действиями не отметился. В общей сложности за "Фиорентину" Кокорин провел 11 матчей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

В "Фиорентине" сообщали, что у Кокорина есть предложения из России. СМИ писали об интересе со стороны "Торпедо", но в московском клубе эту информацию опровергли.

Источник: РИА Новости


Кокорин Фиорентина Серия А
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