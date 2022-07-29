Ранее сообщалось, что "Торино" сделал запрос в "Аталанту" по Миранчуку.
"Слухи не комментирую. Ничего говорить не буду. Честно, достали уже", - цитирует Шпинева РИА Новости.
Полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в 2020 году из "Локомотива". В минувшем сезоне 26-летний россиянин провел 25 матчей во всех турнирах (943 минуты), в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Контракт Миранчука с бергамасками рассчитан до лета 2024 года, его рыночная стоимость оценивается в 10 млн евро.
"Аталанта" в сезоне-2021/22 заняла 8-е место в таблице Серии А и не попала в еврокубки.
Агент Миранчука прокомментировал слухи об интересе "Торино" к россиянину
Вадим Шпинев, агент российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, прокомментировал информацию об интересе "Торино" к футболисту.
Фото: ФК "Аталанта"