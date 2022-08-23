"Он очень хорошо отыграл в двухстороночке, гол забил. И тем не менее они его не ставят. Потом он на тренировочке еще три забил.
Я думаю, тут чисто тренерская ошибка. Как-то они не находят общий язык, потому что Саша по-итальянски не говорит, а тот - по-английски. Может, он думает, что Саша с ним не общается, потому что не хочет, считает это ниже своего достоинства. А это совсем не так", - цитирует Колесникова РБ Спорт.
В СМИ сообщалось, что "Фиорентина" рассчитывает расстаться с Кокориным в летнее трансферное окно. Появлялась информация, что Александру предложили расторжение контракта с итальянским клубом, но он потребовал полную выплату всей зарплаты, которая должна быть выплачена до конца соглашения.
В этом сезоне "фиалки" провели 3 официальных матча. Ни в одном из них в заявку не попал Кокорин. "Фиорентина" обыграла "Кремонезе" (3:2) и сыграла вничью с "Эмполи" (0:0) в Серии А, а также обыграла "Твенте" (2:1) в первом матче раунда плей-офф отбора Лиги конференций.
Массажист Кокорина: Саша забил три на тренировке. То, что его не ставят - ошибка тренера
Сергей Колесников, массажист российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина, рассказал, как дела у футболиста.
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