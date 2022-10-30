"Хвича полностью адаптировался в чемпионате Италии, становится лидером. Нужно отметить, что сейчас "Наполи" играет в самый лучший футбол в Европе. Хвичу можно назвать очень сильным игроком Серии А. Лучший или нет — определит концовка чемпионата и место, занятое командой", - цитирует Семина "Чемпионат".
Кварацхелия пополнил состав "Наполи" минувшим летом. Грузинский 21-летний хавбек вышел на поле в 12-ти матчах текущего чемпионата Италии, в которых записал себе в актив 6 голов и 5 результативных передач.
"Наполи" по итогам 12-ти туров лидирует в таблице Серии А, подопечные Лучано Спаллетти набрали 32 очка и опережают "Аталанту", расположившуюся на второй строчке, на 5 баллов.
Семин: Хвича – очень сильный футболист Серии А, а "Наполи" показывает лучший футбол в Европе
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением об игре полузащитника Хвичи Кварацхелии в "Наполи".
Фото: ТАСС