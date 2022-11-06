"Да, Ваноли подписал контракт с "Венецией" до 2024 года с опцией продления еще на два года", - приводит слова агента специалиста Андреа Д'Амико "СЭ".
Напомним, Паоло Ваноли с декабря 2021 года по июня 2022 года возглавлял "Спартак". Под руководством итальянца красно-белые завершили прошлый сезон на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. Кроме того, команда завоевала Кубок России. Для Ваноли это было первым опытом самостоятельной работы. Ранее он помогал Антонио Конте в "Челси" и "Интере".
После 12 туров "Венеция" занимает предпоследнее место в турнирной таблицы Серии Б - второго по силе итальянского дивизиона. Примечательно, что за команду с лета этого года выступает россиянин Денис Черышев.
Агент Ваноли сообщил, что экс-тренер "Спартака" подписал контракт с "Венецией"
Паоло Ваноли стал новым главным тренером "Венеции".
Фото: РПЛ