По информации источника, узбекский футболист и его представители недовольны количеством игрового времени в "Роме". При этом летом к Шомуродову был интерес со стороны нескольких клубов, но римляне уговорили Элдора остаться. Интерес к нападающему остаётся у "Болоньи" и "Торино". Именно они были ближе всего к подписанию Шомуродова в летнее трансферное окно. Скорее всего, Элдор уйдёт в аренду до конца сезона, а переговоры о полноценном трансфере будут отложены до лета 2023 года.
Элдор Шомудоров перешел в итальянскую "Рому" летом 2021 года из другого итальянского клуба – "Дженоа". До "Ромы" и "Дженоа" Элдор выступал за "Ростов", "Бунёдкор" и "Машъал", чьим воспитанником он и является. В текущем сезоне у Шомуродова всего семь матчей за "Рому", один забитый мяч в Лиге Европы. Элдор провел в сумме на поле всего 85 минут. Его действующий контракт с римским клубом рассчитан до лета 2026 года. В "Болонью" минувшим летом перешел Николо Моро, известный российским болельщикам по играм за московское "Динамо". В "Торино" тем же летом отправился на правах аренды российский полузащитник Алексей Миранчук. В прошедшее воскресенье "Болонья" и "Торино" встречались между собой. "Болонья" одержала победу со счетом 2:1.
Источник: Metaratings
Metaratings: Элдор Шомуродов зимой может уйти из "Ромы", им интересуются "Болонья" и "Торино"
В ближайшее зимнее трансферное окно нападающий "Ромы" Элдор Шомуродов может сменить клуб.
Фото: ФК "Рома"