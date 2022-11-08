"Ожидал немного большего. Был в контакте с некоторыми клубами после возвращения из России, но конкретики не было… У меня было множество предложений из-за границы. Но не из Италии. У меня нет опыта самостоятельной работы в серии А… два-три раза мы разговаривали с "Дженоа". Ответ был таким же", - цитирует тренера "СЭ".
Напомним, под руководством Карреры "Спартак" завоевал титул чемпионов Российской Премьер-лиги в сезоне 2016/2017, позднее стал обладателем Суперкубка страны. Итальянский специалист покинул столичный коллектив по ходу сезона 2018/2019. Позднее специалист успел поработать главным тренером греческого "АЕКа" и итальянского клуба "Бари".
"Спартак" в текущем чемпионате России идет на втором месте по итогам 16-ти туров. В активе красно-белых 33 очка.
Каррера: 2-3 раза мы разговаривали с "Дженоа", но у меня нет опыта самостоятельной работы в серии А
Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о причинах отсутствия предложений от клубов Серии А после успеха в РПЛ.
Фото: "СЭ"