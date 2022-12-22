– Российский нападающий и его представители дали понять, что в качестве продолжения карьеры рассматривает предложения только из РПЛ. На данный момент итальянские клубы не интересуются Дзюбой, – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, что российский нападающий Артем Дзюба в начале ноябре 2022 года остался без клуба, расторгнув контракт с турецкой командой "Адана Демирспор". В поиске нового клуба он находится и по сей день. Итальянский футбольный клуб "Монца" по результатам предыдущего сезона вышел из Серии Б в Серию А. По итогам пятнадцати сыгранных туров текущего сезона чемпионата Италии "Монца" располагается на четырнадцатом месте в турнирной таблице, имея на своем счету шестнадцать очков. Для сравнения – у "Вероны", замыкающей таблицу и идущей на двадцатом месте, имеется пять очков.
Источник: Sport24
Sport24: итальянская "Монца" и ее владелец Сильвио Берлускони активно интересовались Дзюбой
Команда Серии А "Монца" активно интересовалась Артемом Дзюбой. В подписании форварда был заинтересован владелец клуба Сильвио Берлускони.
Фото: thescore.com