- Денис Черышев снова приступит к занятиям с командой на ближайшей тренировке 3 января, - передает слова Брендолина Sport24.
32-летний российский полузащитник Денис Черышев подписал контракт с клубом итальянской Серии В "Венеция" 31 августа 2022 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне футболист провел за свой клуб 10 матчей чемпионата в которых записал на свой счет 3 гола и 1 результативный пас. Последние пять туров Серии В Черышев пропустил из-за травмы мышц бедра.
Черышев вернется к тренировкам с "Венецией" 3 января
Спортивный директор "Венеции" Давиде Брендолин сообщил дату возвращения российского полузащитника Дениса Черышева к тренировкам в составе команды.
Фото: РПЛ