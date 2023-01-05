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Спортивный директор "Венеции" – о восстановлении Черышева: верим в него, знаем, что он должен сделать многое для клуба

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Спортивный директор "Венеции" Филиппо Агомер Антонелли рассказал о темпах восстановления российского полузащитника Дениса Черышева.
Фото: IPA
– Когда он сможет выйти на поле? Будем надеяться, что это произойдет скоро. Уже в январе? Я не знаю. Но мы ждем его на поле. Верим в него, знаем, что он должен сделать многое для клуба, – приводит слова Антонелли "СЭ".

Напомним, что российский фланговый полузащитник Денис Черышев перешел в итальянский футбольный клуб "Венеция" в августе 2022 года, в последний день трансферного окна. Черышев заключил контракт сроком до лета 2024 года. Соглашение подразумевает опцию продления еще на один год. "Венеция" еще в предыдущем сезоне играла в Серии А, а сейчас представляет Серию Б. До "Венеции" Денис Черышев выступал только за испанские клубы – "Валенсия", "Вильярреал", "Севилья" и "Реал Мадрид". В "Венецию" Черышев перешел на правах свободного агента. В текущем сезоне за свой новый клуб Денис успел сыграть 10 раз – забил три мяча и отдал одну голевую передачу. На это ему потребовалось 399 минут игрового времени.


Венеция Черышев Серия В
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