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Экс-защитник ЦСКА Бийол: Кварацхелия - суперзвезда Серии А, но не помню его выступлений в России

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Выступавший ранее за ЦСКА защитник "Удинезе" Яка Бийол прокомментировал игру в текущем сезоне вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелии.
Фото: ФК "Рубин"
- Да, Хвича провел топовый отрезок в первой половине сезона. Сейчас это суперзвезда Серии А, а "Наполи" - лидер чемпионской гонки. Это замечательный период в его карьере. Но против "Удинезе" Хвича не играл, так что я очно еще не убедился, насколько он неудержим. Помню ли, как это было в РПЛ? Не помню, как и вообще выступлений Хвичи в России. Но что он творит в Италии - топ! - передает слова Бийола Sport24.

21-летний грузинский левый вингер Хвича Кварацхелия в марте 2022 года покинул казанский "Рубин" и перешел в "Динамо" Батуми, откуда в июле 2022 года отправился в итальянский "Наполи". В текущем сезоне на счету Кварацхелии 21 матч за неаполитанцев во всех турнирах, 9 голов и 12 результативных передач. Ранее в Российской премьер-лиге лучшим результатом Хвичи были 4 гола и 8 ассистов в 23 матчах за "Рубин" в сезоне-2020/2021.

23-летний словенский центральный защитник Яка Бийол с июля 2018 года по сентябрь 2020 года и с июня 2021 года по июль 2022 года выступал за московский ЦСКА, после чего перешел в итальянский "Удинезе" за компенсацию в размере 4 миллионов евро.


Серия А Наполи Удинезе Кварацхелия Бийол
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