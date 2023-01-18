"Милан" – "Интер": составы команд на дерби. Леау и Мхитарян выйдут с первых минут

"Милан" и "Интер" обнародовали составы на матч Суперкубка Италии.

Милан и Интер встретятся в рамках решающего матча за Суперкубок Италии в Саудовской Аравии в городе Эль-Рияд на стадионе "Кинг Фахд". Главным рефери матча назначен итальянский судья из Неаполя Фабио Мареска. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени."Милан" является действующим чемпионом Италии. В этом розыгрыше итальянского первенства команда Стефано Пиоли располагается на 2-й строчке и отстает, от идущего на 1-м месте Наполи, на 9 очков. "Интер" замыкает лигочемпионский квартет. Подопечные Симоне Индзаги заработали 37 баллов. В сезоне 2021/2022 именно "нерадзурри" завоевали Суперкубок Италии, в финале обыграв "Ювентус" (2:1). Последний раз команды встречались в рамках 7-го тура Серии А и сыграли вничью (1:1).