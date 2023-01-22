- Миранчук - большой мастер. В Италии уже успели в этом убедиться. "Торино" стал сильнее после его прихода. Какой чемпионат подошел бы Миранчуку больше итальянского? Ла Лига. В "Барселоне" или "Реал Сосьедаде" Миранчук бы смотрелся идеально, - передает слова Карреры "РБ Спорт".
27-летний атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук 21 января принес итальянскому "Торино" выездную победу над "Фиорентиной в рамках 19 тура национального чемпионата (1:0), забив единственный гол в матче обводящим ударом в дальнюю "девятку". В августе 2022 года футболист перешел в туринский клуб на правах аренды из "Аталанты", в текущем сезоне на его счету 14 матчей во всех турнирах, 4 забитых гола и 2 результативных паса.
Каррера: Миранчук идеально смотрелся бы в Ла Лиге - в "Барселоне" или "Реал Сосьедаде"
Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал игру российского атакующего полузащитника Алексея Миранчука в итальянском "Торино".
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