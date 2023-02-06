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Канчельскис: очень радостно за Хвичу в "Наполи". Но Аршавин тоже первый год феерил в АПЛ, а потом провалился

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Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал игру в составе итальянского "Наполи" грузинского экс-вингера "Рубина" Хвичи Кварацхелии.
Фото: Getty Images
- Мне очень радостно за Хвичу. Приятно, что он так здорово зарекомендовал себя в Италии. Но сезон на сезон не приходится. Аршавин тоже первый год феерил в АПЛ, но потом провалился. Самое главное - стабильность! Это признак мастерства. Знаю, что Кварацхелией всерьез интересовались некоторые хорошие клубы Англии. Посмотрим, что будет дальше. Второй год Хвичи в "Наполи" будет показательным, - передает слова Канчельскиса "Чемпионат".

21-летний атакующий полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия, ранее выступавший в Российской премьер-лиге, в текущем сезоне сыграл 21 матч во всех турнирах за итальянский "Наполи", забил 9 голов и выполнил 13 результативных передач. 41-летний экс-нападающий сборной России и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин в своем первом частичном сезоне-2008/2009 в составе "канониров" забил 6 голов и выполнил 8 ассистов в 12 матчах АПЛ, в сезоне-2009/2010 - 10 голов и 3 результативных паса в 30 матчах, в сезоне-2010/2011 - 6 голов и 12 голевых передач в 37 матчах.


Серия А Наполи Кварацхелия Аршавин Канчельскис
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