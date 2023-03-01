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Судья матча – в адрес Моуринью: все считают тебя дураком, вали домой

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Резервный арбитр встречи Серии А между "Ромой" и "Кремонезе" (1:2) Марко Серра позволил себе оскорбительную реплику в адрес главного тренера римлян Жозе Моуриньо.
Фото: ФК "Рома"
Как передает итальянская пресса, Моуринью обратился с просьбой к арбитру прояснить игровой эпизод, на что четвертый рефери жестко ответил ему: "Все считают тебя дураком, вали домой". Вышедший из себя Моуринью получил красную карточку и покинул тренерскую скамейку.

Накануне "волки" на выезде уступили безоговорочному аутсайдеру чемпионата Италии "Кремонезе" со счетом 1:2. Моуринью получил красную карточку и был удален в дебюте встречи за оскорбления главного судьи встречи.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте турнира, говорится, что наставник "Ромы" получил двухматчевую дисквалификацию. Кроме того, на португальца наложен штраф в размере 10 тыс евро за "чрезмерно оскорбительные выражения в адрес судей" и несанкционированный заход в судейскую раздевалку.

Таким образом, Моуринью не сможет руководить командой в следующих домашних встречах Серии А - 5 марта с "Ювентусом" и 12 марта с "Сассуоло".

Источник: La Gazzetta dello Sport


Рома Кремонезе Моуринью Серия А
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