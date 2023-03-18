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"ПСЖ"," Реал" и "Манчестер Сити" заинтересованы в подписании Кварацхелии. Сумма трансфера может составить 180 млн евро

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Грузинский футболист "Наполи" Хвича Кварацхелия может перебраться в один из топ-клубов Европы.
Фото: Grtty Images
По сведениям СМИ, три европейских топ-клуба "ПСЖ", "Реал" и "Ман Сити" заинтересованы в услугах 21-летнего грузина Хвичи Кварацхелии, играющего на позиции левого вингера. Отмечается, что сумма, которая сможет удовлетворить запросы нынешнего клуба экс-игрока "Рубина" "Наполи", составляет примерно 180 млн евро.

Хвича Кварацхелия пополнил состав "Наполи" летом 2022 года. С того момента грузин провел за неаполитанцев 29 встреч во всех турнирах, в них ему удалось отметиться 13 голами и 15 голевыми пасами. Хвича тратит на гол примерно 168 игровых минут.

Источник: социальные сети журналиста Экрема Конура


Кварацхелия Наполи Реал Манчестер Сити ПСЖ
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