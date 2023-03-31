- Кипрская команда хотела подписать футболиста бесплатно, но "Фиорентина" хочет выручить деньги с перехода Кокорина. "Арис" уже сделал свое предложение итальянскому клубу. Команды активно ведут переговоры и вполне возможно, что совсем скоро сделка по выкупу Кокорина кипрской командой может быть закрыта.
32-летний Александр Кокорин является футболистом итальянской "Фиорентины", в которую он перешел из московского "Спартака". Сейчас нападающий на правах аренды выступает за кипрский "Арис". Россиянин является одним из лидеров своей команды, отметившись 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами в 23 сыгранных матчах. Договор аренды между "Фиорентиной" и "Арисом" рассчитан до конца текущего сезона.
Источник: Sport24
Sport24: "Арис" сделал предложение "Фиорентине" по трансферу Кокорина
"Арис" в ближайшее время может закрыть сделку по переходу нападающего Александра Кокорина из "Фиорентины". Об этом сообщает Sport24.
Фото: ФК "Арис"