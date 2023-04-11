По сведениям источника, руководство "фиалок" рассчитывает продать 32-летнего россиянина либо вновь отправить в аренду. В настоящее время Кокорин защищает цвета кипрского "Ариса". Клуб из Лимасола желает сохранить своего лучшего бомбардира на следующий сезон, однако выкуп футболиста из "Фиорентины" киприотам не по карману.
Арендное соглашение истекает летом, а действующий контракт Кокорина с "Фиорентиной" рассчитан до конца сезона-2023/24. Как утверждает источник, результативная игра нападающего из России в чемпионате Кипра не впечатляет руководство клуба из Флоренции. Кокорин в 24 матчах в составе "Ариса" наколотил 11 мячей и сделал шесть ассистов. Он входит в тройку лучших бомбардиров национального первенства.
Впрочем, не исключен вариант, при котором "Арис" вновь арендует Кокорина на следующий сезон.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Фиорентина" не рассчитывает на Кокорина в следующем сезоне
Итальянская "Фиорентина" не рассматривает вариант, при котором российский нападающий Александр Кокорин будет выступать за команду в Серии А в сезоне-2023/24.
Фото: ФК "Арис"