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Червиченко: "Фиорентине" Кокорин точно не нужен, не потянет. Кипр – это даже не вторая, а третья итальянская лига

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Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко отреагировал на информацию о переговорах между "Арисом" и "Фиорентиной" на предмет выкупа российского нападающего Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"
– Думаю, "Фиорентине" Кокорин точно не нужен, не потянет. Мне почему-то представляется, что кипрские команды – это даже не вторая, а третья итальянская лига. Чтобы быть нужным команде Серии А, надо одному гонять весь кипрский чемпионат, а этого мы точно не видели.

Что я думаю по поводу будущего Кокорина? Я по этому поводу вообще не думаю, потому что мне все равно, где он всплывет в следующий раз, – приводит слова Червиченко "ВсеПроСпорт".

Стало известно, что кипрский "Арис" ведет активные переговоры с итальянской "Фиорентиной" о полноценном трансфере российского нападающего Александра Кокорина ближайшим летом. Сообщалось, что появившаяся недавно в СМИ информация о том, что Кокорин однозначно не останется в "Арисе", недостоверна. Кипрская и итальянская стороны находятся в активной фазе переговоров по поводу осуществления полноценного трансфера.

32-летний россиянин проводит успешный сезон в чемпионате Кипра, выступая за "Арис" на правах аренды и входя в тройку лучших бомбардиров чемпионата страны. Его нынешняя команда заинтересована в том, чтобы сохранить своего главного голеадора на будущий сезон. Арендный договор с "Арисом" истекает будущим летом, в то время как действующее соглашение Кокорина с "Фиорентиной" рассчитано до 2024 года.

Как утверждает источник, ради оформления полноценного трансфера из "Фиорентины" в "Арис" экс-нападающий сборной России готов согласиться на понижение гонорара. Сами клубы не раскрывают ход переговоров. Отмечается, что окончательное решение относительно судьбы Кокорина будет принято по завершении сезона.


Фиорентина Арис Кокорин Червиченко Серия А
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