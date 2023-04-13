– Думаю, "Фиорентине" Кокорин точно не нужен, не потянет. Мне почему-то представляется, что кипрские команды – это даже не вторая, а третья итальянская лига. Чтобы быть нужным команде Серии А, надо одному гонять весь кипрский чемпионат, а этого мы точно не видели.
Что я думаю по поводу будущего Кокорина? Я по этому поводу вообще не думаю, потому что мне все равно, где он всплывет в следующий раз, – приводит слова Червиченко "ВсеПроСпорт".
Стало известно, что кипрский "Арис" ведет активные переговоры с итальянской "Фиорентиной" о полноценном трансфере российского нападающего Александра Кокорина ближайшим летом. Сообщалось, что появившаяся недавно в СМИ информация о том, что Кокорин однозначно не останется в "Арисе", недостоверна. Кипрская и итальянская стороны находятся в активной фазе переговоров по поводу осуществления полноценного трансфера.
32-летний россиянин проводит успешный сезон в чемпионате Кипра, выступая за "Арис" на правах аренды и входя в тройку лучших бомбардиров чемпионата страны. Его нынешняя команда заинтересована в том, чтобы сохранить своего главного голеадора на будущий сезон. Арендный договор с "Арисом" истекает будущим летом, в то время как действующее соглашение Кокорина с "Фиорентиной" рассчитано до 2024 года.
Как утверждает источник, ради оформления полноценного трансфера из "Фиорентины" в "Арис" экс-нападающий сборной России готов согласиться на понижение гонорара. Сами клубы не раскрывают ход переговоров. Отмечается, что окончательное решение относительно судьбы Кокорина будет принято по завершении сезона.
Червиченко: "Фиорентине" Кокорин точно не нужен, не потянет. Кипр – это даже не вторая, а третья итальянская лига
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко отреагировал на информацию о переговорах между "Арисом" и "Фиорентиной" на предмет выкупа российского нападающего Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"