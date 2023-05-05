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Данни: очень рад, что мистер Спаллетти стал чемпионом Италии

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Экс-игрок "Зенита" Мигель Данни высказался по поводу чемпионства "Наполи".
Фото: REUTERS
- Очень рад, что мистер Спаллетти выиграл золото! Я думаю, что этот титул очень важен для многих в Италии! – приводит комментарий Данни "СЭ".

Португальский атакующий хавбек Мигель Данни играл под руководством итальянца Лучано Спаллетти в "Зените" из Санкт-Петербурга. Вчера специалист завоевал свое первое чемпионство в Италии, взяв трофей с "Наполи". Ранее Лучано выигрывал чемпионат только в России. Этот трофей стал историческим неаполитанцев. Клуб выиграл Серию А впервые за 33 года. Всего за свою карьеру Спаллетти провел у руля "Наполи" 91 поединок. В них он сумел одержать 59 побед и 15 раз сыграл вничью. Также на счету итальянца 17 проигрышей. Контракт экс-тренера "Зенита" с неаполитанским коллективом рассчитан до конца июня 2023 года.


Спаллетти Данни Наполи Зенит
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