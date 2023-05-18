– Алексей будет принимать решение об участии в матче перед самой игрой. Зависит от того, будет ли он готов к игре. Нога беспокоит, есть дискомфорт. Перелом есть перелом, болевое ощущение у него чувствуется, – передает слова Шпинева Metaratings.
Ранее стало известно о том, что атакующий хавбек сборной России Алексей Миранчук сломал мизинец. Из-за этого повреждения полузащитник "Торино" не вышел на поле в поединке 35-го тура Серии A, в котором его команда сыграла против "Вероны" (1:0).
В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в 26-ти матчах чемпионата Италии. Российский полузащитник "Торино" сумел записать в свой актив 4 забитых мяча и 7 голевых передач.
Агент Миранчука – об участии россиянина в игре с "Фиорентиной": нога беспокоит. Перелом есть перелом
Вадим Шпинев, который представляет интересы футболиста "Торино" Алексея Миранчука, высказался о возможном участии своего подопечного в игре 36-го тура Серии A против "Фиорентины".
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