Глеб - об Алексее Миранчуке: надо становиться лидером в "Торино", чтобы топовые команды его заметили

Бывший игрок "Арсенала" и "Барселоны" Александр Глеб считает, что полузащитнику "Аталанты" Алексею Миранчуку лучше играть за команду, в которой у него будет больше практики.

Фото: Global Look Press





Минувший сезон атакующий полузащитник Алексей Миранчук провел в "Торино" на правах аренды. Права на 27-летнего футболиста



Источник: - Миранчук должен в следующем сезоне быть там, где у него сохранится игровая практика. Если он вернется в "Аталанту", и тренер опять не будет доверять, то, конечно, лучше остаться. Надо становиться лидером в "Торино", чтобы его заметили топовые команды.Минувший сезон атакующий полузащитник Алексей Миранчук провел в "Торино" на правах аренды. Права на 27-летнего футболиста сборной России принадлежат "Аталанте". За турницев хавбек провел 31 матч, забил 4 мяча и отдал 7 результативных передач. За "Аталанту" воспитанник " Локомотива " сыграл всего 56 встреч, в которых оформил 9+7 по системе гол плюс пас. Контракт Миранчука с коллективом Джан Пьеро Гасперини рассчитан до лета будущего года.Источник: Metaratings.ru