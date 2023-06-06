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Глеб - об Алексее Миранчуке: надо становиться лидером в "Торино", чтобы топовые команды его заметили

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Бывший игрок "Арсенала" и "Барселоны" Александр Глеб считает, что полузащитнику "Аталанты" Алексею Миранчуку лучше играть за команду, в которой у него будет больше практики.
Фото: Global Look Press
- Миранчук должен в следующем сезоне быть там, где у него сохранится игровая практика. Если он вернется в "Аталанту", и тренер опять не будет доверять, то, конечно, лучше остаться. Надо становиться лидером в "Торино", чтобы его заметили топовые команды.

Минувший сезон атакующий полузащитник Алексей Миранчук провел в "Торино" на правах аренды. Права на 27-летнего футболиста сборной России принадлежат "Аталанте". За турницев хавбек провел 31 матч, забил 4 мяча и отдал 7 результативных передач. За "Аталанту" воспитанник "Локомотива" сыграл всего 56 встреч, в которых оформил 9+7 по системе гол плюс пас. Контракт Миранчука с коллективом Джан Пьеро Гасперини рассчитан до лета будущего года.

Источник: Metaratings.ru


Миранчук Ал Торино Аталанта Серия А Глеб
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