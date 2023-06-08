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Спортдиректор "Аталанты": переговоры о выкупе Миранчука с "Торино" не идут

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Спортивный директор "Аталанты" Тони Д’Амико опроверг переговоры между бергамасками и "Торино" о выкупе полузащитника сборной России Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Торино"
– Переговоры о выкупе Миранчука не идут. Первый раз слышу об этой информации, – приводит слова Д'Амико Sport24.

Ранее в итальянской прессе появилась информация о том, что руководство "Торино" ведет переговоры с "Аталантой" о выкупе российского атакующего хавбека Алексея Миранчука со скидкой.

Отмечалось, что "быки" хотят сохранить 27-летнего полузащитника сборной России в своем составе, но пытаются получить скидку с прописанной в арендном соглашении суммы выкупа 9,5 млн евро.

В сезоне-2022/2023 Миранчук принял участие в 31 игре за "Торино" в чемпионате и Кубке Италии, записав на свой счет 4 мяча и 7 голевых пасов.


Торино Аталанта Миранчук Ал Серия А
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