— Это не так. Пока ничего не ясно. Мы еще в переговорах. Не люблю распространять сплетни. Не хочу никого обманывать. Каждый час меняется информация. Так что сами ждем, — передает слова Шпилевского "РБ Спорт".
У 32-летнего Александра Кокорина есть действующий контракт с итальянской "Фиорентиной" до июня 2024 года. Прошлый сезон российский футболист на правах аренды провел в кипрском "Арисе". За клуб из Лимассола форвард провел 30 матчей, в которых он забил забил 13 мячей и сделал 6 голевых передач. После завершения сезона 2022-2023 "Арис" изъявил желание выкупить Кокорина. Однако издание Footmercato на днях опубликовало информацию о том, что трансфер Александра в стан киприотов исключен из-за слишком высоких запросов "Фиорентины" по переходу нападающего.
Шпилевский – о будущем Кокорина в "Арисе": мы еще в переговорах с "Фиорентиной"
Главный тренер кипрского "Ариса" Алексей Шпилевский отреагировал на слухи о том, что его клуб не сможет выкупить нападающего итальянской "Фиорентины" Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"