Как сообщает источник, этим летом "Фиорентина" предлагала своего нападающего Александра Кокорина аутсайдерам Серии A и всем клубам из Серии B. Однако все команды из Италии отказались от услуг российского форварда. При этом "фиалки" все еще хотят избавиться от Кокорина. Отмечается, что у Александра есть варианты с продолжением карьеры в Израиле и Турции.
32-летний Кокорин с января 2021 года выступает за итальянскую "Фиорентину". Текущий контракт нападающего с "фиалками" истекает летом 2024 года. Отметим, что предыдущий сезон Александр на правах аренды провел в "Арисе" из Лимассола. В составе кипрской команды российский форвард принял участие в 30 матчах, забил 13 мячей, сделал 6 ассистов и выиграл местный чемпионат.
Источник: Sport24
Sport24: все клубы Серии B и аутсайдеры Серии A отказались от трансфера Кокорина
Команды второй части турнирной таблицы Серии A и все представители Серии B отказались от подписания российского форварда "Фиорентины" Александра Кокорина.
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