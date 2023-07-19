Массажист Кокорина: он сейчас на сборах "Фиорентины", работает с ними

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Сергей Колесников, массажист нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина, рассказал, что футболист находится на сборах с итальянской командой.
Фото: Getty Images
"Я с ним разговаривал, он сейчас на сборах "Фиорентины", работает с ними, отыграл одну игру", — сказал Колесников.

Ранее стало известно, что российский нападающий отметился голевой передачей в матче с молодёжной командой "Фиорентины", который закончился разгромной победой основы со счётом 8:1. Соглашение Кокорина с итальянской командой истекает летом 2024 года, он отыграл за неё 11 официальных матчей, не отметившись результативными действиями.

Источник: Legalbet.


Кокорин Фиорентина Серия А
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