"Торино" — серьезный клуб. Сейчас задача — дорасти до "старта". Понимаем, что для этого может понадобиться время. Ментально и психологически Саба готов к Европе", — сказал Сазонов-старший.
21-летний Сазонов стал игроком итальянского клуба вчера, 31 августа. С новой командой грузинский спортсмен подписал соглашение на четыре сезона и будет выступать за неё под номером 15. Ранее спортсмен, выбравший в качестве национальной сборной Грузию, а не Россию, выступал за "Динамо". Защитник является воспитанником "Зенита".
Источник: Sport24.
Отец Сазонова: задача Сабы — дорасти до старта "Торино". Он ментально и психологически готов к Европе
Андрей Сазонов, отец защитника "Торино" Сабы Сазонова, рассказал о целях футболиста в новой команде.
Фото: ФК "Торино"