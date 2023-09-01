Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лутон
22:00
Вест ХэмНе начат
П1 4.8X 4П2 1.75

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
20:30
ВильярреалНе начат
П1 3.3X 3.5П2 2.24
Альмерия
23:00
СельтаНе начат
П1 2.95X 3.4П2 2.55

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
19:30
ВеронаНе начат
П1 2.04X 3.7П2 3.7
Рома
21:45
МиланНе начат
П1 2.9X 3.2П2 2.75

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия Д
21:30
ХайденхаймНе начат
П1 1.27X 7П2 10

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нант
22:00
МарсельНе начат
П1 4.8X 4П2 1.75
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Отец Сазонова: задача Сабы — дорасти до старта "Торино". Он ментально и психологически готов к Европе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Андрей Сазонов, отец защитника "Торино" Сабы Сазонова, рассказал о целях футболиста в новой команде.
Фото: ФК "Торино"
"Торино" — серьезный клуб. Сейчас задача — дорасти до "старта". Понимаем, что для этого может понадобиться время. Ментально и психологически Саба готов к Европе", — сказал Сазонов-старший.

21-летний Сазонов стал игроком итальянского клуба вчера, 31 августа. С новой командой грузинский спортсмен подписал соглашение на четыре сезона и будет выступать за неё под номером 15. Ранее спортсмен, выбравший в качестве национальной сборной Грузию, а не Россию, выступал за "Динамо". Защитник является воспитанником "Зенита".

Источник: Sport24.


Сазонов Торино Серия А
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится