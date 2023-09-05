– Непонятная ситуация, почему люди не дают шанс. Такие поступки клуб не красят. Скажите сразу: да или нет. Жалко, конечно. Что бы мы ни говорили, но Кокорин был нападающим номер один в России. Жалко, что не раскрылся, что не дали шанса. Но что мы можем, мы же не руководители "Фиорентины". Можем только ему пожелать удачи в дальнейшей карьере.
Ранее стало известно о том, что нападающий итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин на правах арендного соглашения перешел в кипрский "Арис". В команде из Лимасола российский футболист проведет сезон 2023-2024. При этом следующим летом его соглашение с "фиалками" подойдет к концу.
32-летний Кокорин стал игроком итальянской "Фиорентины" в январе 2021 года. За клуб из Флоренции нападающий провел в общей сложности 12 официальных матчей. Ему не удалось отметиться баллами за результативность.
Источник: Legalbet
Канчельскис – о переходе Кокорина в "Арис": непонятная ситуация, почему люди в "Фиорентине" не дали ему шанс
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал новость о переходе нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина в "Арис" на правах аренды.
Фото: ФК "Арис"