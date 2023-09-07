– Мне очень приятно, что я номинирован на "Золотой мяч". Но сегодня все мои мысли – только о завтрашней игре с Испанией. Я готов сыграть все 90 минут, – цитирует 22-летнего грузина "Чемпионат".
Накануне издание France Football опубликовало список из 30 номинантов на награду "Золотой мяч". В их число вошел Кварацхелия, который помог "Наполи" впервые за 33 года завоевать чемпионский титул и стал лучшим ассистентом Серии А прошлого сезона.
Отборочная игра Евро-2024 между национальными командами Грузии и Испании состоится в пятницу, 8 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В стартовавшем сезоне Кварацехелия принял участие в двух матчах чемпионата Италии, отметившись результативной передачей.
В России Хвича выступал за московский "Локомотив" и казанский "Рубин".
Вингер "Наполи" Кварахцелия: очень приятно, что я номинирован на "Золотой мяч"
Вингер "Наполи" и национальной сборной Грузии Хвича Кварацхелия отреагировал на попадание в число номинантов на награду "Золотой мяч".
Фото: ФК "Наполи"