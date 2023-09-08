Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Грузия
1 - 7 1 7
ИспанияЗавершен
Люксембург
1 - 0 1 0
Исландия1 тайм
П1 1.52X 3.7П2 7
Кипр
0 - 2 0 2
Шотландия1 тайм
Словакия
0 - 0 0 0
Португалия1 тайм
П1 5.2X 3.05П2 1.82
Босния и Герцеговина
2 - 1 2 1
Лихтенштейн1 тайм
Турция
0 - 0 0 0
Армения1 тайм
П1 1.36X 4.3П2 9.8
Хорватия
2 - 0 2 0
Латвия1 тайм

Агент Миранчука: Алексей для "Аталанты" – важный игрок, которого они не хотят никому продавать

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Валерио Джуффрида, представляющий интересы полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, сообщил, что бергамаски не собираются расставаться с 27-летним россиянином.
Фото: Globall Look Press
– Будущее Миранчука вполне понятно – он в "Аталанте", которая стремится за кубками. Его решили оставить, потому что рассчитывают на него во многих матчах. Для "Аталанты" это важный игрок, которого они не хотят никому продавать. Он полностью готов и работает с "Аталантой". Не вижу никаких предпосылок, что его будущее в этом клубе туманно, – цитирует Джуффриду Sport24.

Миранчук был внесен в заявку "Аталанты" на Серию А и Лигу Европы под номером 59. При этом пока Алексей ни разу не появился на поле в составе бергамасков, восстанавливаясь от травмы. Прошлый сезон полузащитник сборной России провел в "Торино", записав на свой счет 10 результативных действий по системе "гол+пас" (4+6). Контракт между сторонами действует до конца сезона-2023/24. Рыночная стоимость Миранчука оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 12 млн евро.


Аталанта Миранчук Ал Торино Серия А
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится