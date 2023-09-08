– Будущее Миранчука вполне понятно – он в "Аталанте", которая стремится за кубками. Его решили оставить, потому что рассчитывают на него во многих матчах. Для "Аталанты" это важный игрок, которого они не хотят никому продавать. Он полностью готов и работает с "Аталантой". Не вижу никаких предпосылок, что его будущее в этом клубе туманно, – цитирует Джуффриду Sport24.
Миранчук был внесен в заявку "Аталанты" на Серию А и Лигу Европы под номером 59. При этом пока Алексей ни разу не появился на поле в составе бергамасков, восстанавливаясь от травмы. Прошлый сезон полузащитник сборной России провел в "Торино", записав на свой счет 10 результативных действий по системе "гол+пас" (4+6). Контракт между сторонами действует до конца сезона-2023/24. Рыночная стоимость Миранчука оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 12 млн евро.
Агент Миранчука: Алексей для "Аталанты" – важный игрок, которого они не хотят никому продавать
Валерио Джуффрида, представляющий интересы полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, сообщил, что бергамаски не собираются расставаться с 27-летним россиянином.
Фото: Globall Look Press