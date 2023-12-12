– Даже при том, что Алексей редко играет за “Аталанту”, он — именно тот игрок, который не остался здесь, а был одним из немногих, кто уехал и попытался. Я не ставлю крест на карьере Миранчука в Европе, дай бог, чтобы у него все получилось.
28-летний Алексей Миранчук является воспитанником московского “Локомотива”. В 2020 году из стана “железнодорожников” он перешел в итальянскую “Аталанту”. Его действующее соглашение с клубом из Бергамо рассчитано до июня 2025 года.
В нынешнем сезоне полузащитник сборной России Алексей Миранчук в общей сложности принял участие девяти официальных матчах во всех соревнованиях. Ему удалось записать на свой счет одну результативную передачу.
Источник: “РБ Спорт”
Тикнизян: я не ставлю крест на карьере Миранчука
Защитник московского “Локомотива” Наир Тикнизян высказался о европейской карьере полузащитника итальянской “Аталанты” Алексея Миранчука.
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