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Тикнизян: я не ставлю крест на карьере Миранчука

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Защитник московского “Локомотива” Наир Тикнизян высказался о европейской карьере полузащитника итальянской “Аталанты” Алексея Миранчука.
Фото: Getty Images
– Даже при том, что Алексей редко играет за “Аталанту”, он — именно тот игрок, который не остался здесь, а был одним из немногих, кто уехал и попытался. Я не ставлю крест на карьере Миранчука в Европе, дай бог, чтобы у него все получилось.

28-летний Алексей Миранчук является воспитанником московского “Локомотива”. В 2020 году из стана “железнодорожников” он перешел в итальянскую “Аталанту”. Его действующее соглашение с клубом из Бергамо рассчитано до июня 2025 года.

В нынешнем сезоне полузащитник сборной России Алексей Миранчук в общей сложности принял участие девяти официальных матчах во всех соревнованиях. Ему удалось записать на свой счет одну результативную передачу.

Источник: “РБ Спорт”

Тикнизян Локомотив Миранчук Ал Аталанта Серия А
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