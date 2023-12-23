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Семин - о возможном уходе Кварацхелии: он хорошо играет и комфортно себя чувствует

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Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассказал, стоит ли Хвиче Кварацхелии уходить из "Наполи".
Фото: Global Look Press
"Хвича уже сейчас на таком уровне, что за ним следить не надо. Вопрос стоит в том, захочет он уходить из "Наполи" или нет. Он хорошо играет и комфортно себя чувствует. Мне кажется, от добра добра не ищут. Он знает, какое решение нужно принять", - приводит слова Семина Metaratings.

Напомним, что Семин тренировал Хвичу, когда тот был игроком "Локомотива". В текущем сезоне Кварацхелия провел за "Наполи" 22 матча во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. "Наполи" занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский клуб сыграет с каталонской "Барселоной".

Семин Кварацхелия Наполи
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