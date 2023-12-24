"Интер" победил "Лечче" и сохранил отрыв от "Ювентуса" в чемпионате

Матч 17-го тура итальянской Серии А между "Интером" и "Лечче" обошелся без сюрпризов.

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Возглавляющий на данный момент чемпионскую гонку в чемпионате Италии "Интер" принимал на своем поле "Лечче". "Черно-синие" забили по голу в каждом из таймов и добились уверенной победы. Счет в матче открыл молодой немецкий защитник Янн Биссек, пополнивший состав "Интера" перед началом текущего сезона. Этот мяч стал первым для Биссека в Италии.



Окончательный счет на 79-й минуте установил полузащитник Никколо Барелла.



"Интер" занимает первое место в турнирной таблице Серии А с 44-мя очками в 17-ти матчах, опережая идущий вторым "Ювентус" на 4 очка.



Интер - Лечче 2 - 0



Чемпионат Италии



17 тур



Голы: Биссекк, 43, Барелла, 78



Интер: Зоммер, Биссекк, Ачерби, Бастони, Дармиан, Аугусто (Павар, 84), Барелла (Фраттези, 89), Чалханоглу (Аслани, 75), Мхитарян (Классен, 89), Тюрам (Санчес, 84), Арнаутович



Лечче: Фальконе, Жендрей (Сансоне, 84), Понграчич, Баскиротто, Галло, Гонсалес (Каба, 46), Рамадани, Уден (Венути, 86), Стрефезза (Рафия, 64), Пикколи (Крстович, 73), Банда



Предупреждения: Гонсалес, 16, Чалханоглу, 30, Пикколи, 64, Понграчич, 74



Удаления: Банда, 84