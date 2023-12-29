- Нужно ли Миранчуку возвращаться в "Торино"? Если есть такая возможность, то, думаю, да. Это самый правильный вариант сейчас. В "Аталанте" ему не доверяют, не дают играть. А в "Торино" Лёша будет на ведущих ролях, там он полностью раскроется. Главное, чтобы не было травм, - передаёт слова Смородской "РБ Спорт".
Ранее появилась информация, что 28-летний российский атакующий хавбек итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук может перейти зимой 2024 года на правах аренды в итальянский "Торино". В текущем сезоне Миранчук провёл за бергамасков 12 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативных паса, сыграв при этом 413 минут.
Пошлый сезон Алексей полностью провёл на правах аренды в "Торино" и в 31 матче забил 4 гола, выполнив 6 ассистентских действий.
Смородская: в "Аталанте" Миранчуку не доверяют. В "Торино" он будет на ведущих ролях
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала информацию о возможной аренде российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука в "Торино".
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