"Миранчук вчера хорошо себя проявил. Если россиянин играет, то ему не надо уходить из "Аталанты". Вопрос только к Гасперини, почему такой футболист, как Алексей, так мало играет", - приводит слова Камоцци Sport24.
Напомним, что во вчерашней кубковой встрече "Аталанты" и "Сассуоло" Миранчук отметился забитым голом и результативной передачей. Команда российского полузащитника одержала победу со счетом 3:1. В текущем сезоне Алексей провел за итальянский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых ему удалось забить два мяча и отдать три ассиста. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7,5 миллионов евро.
Камоцци - о Миранчуке: вопрос только к Гасперини, почему такой футболист, как Алексей, так мало играет
Франко Камоцци, бывший советник экс-президента "Спартака" Леонида Федуна, поделился мнением об Алексее Миранчуке.
Фото: Global Look Press