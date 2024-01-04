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Камоцци - о Миранчуке: вопрос только к Гасперини, почему такой футболист, как Алексей, так мало играет

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Франко Камоцци, бывший советник экс-президента "Спартака" Леонида Федуна, поделился мнением об Алексее Миранчуке.
Фото: Global Look Press
"Миранчук вчера хорошо себя проявил. Если россиянин играет, то ему не надо уходить из "Аталанты". Вопрос только к Гасперини, почему такой футболист, как Алексей, так мало играет", - приводит слова Камоцци Sport24.

Напомним, что во вчерашней кубковой встрече "Аталанты" и "Сассуоло" Миранчук отметился забитым голом и результативной передачей. Команда российского полузащитника одержала победу со счетом 3:1. В текущем сезоне Алексей провел за итальянский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых ему удалось забить два мяча и отдать три ассиста. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7,5 миллионов евро.

Камоцци Миранчук Ал Аталанта
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