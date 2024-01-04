- Мы с клубом будем принимать какое-либо решение летом. Сейчас самое главное - сконцентрироваться на команде, чтобы закончить чемпионат на самом высоком месте из возможных. Мои намерения - остаться в "Венеции" до лета, тренироваться, играть, помогать команде. А потом уже будем думать, - передаёт слова Черышева РИА Новости.
33-летний экс-атакующий полузащитник сборной России Денис Черышев с августа 2022 года выступает за клуб итальянской Серии B "Венеция". В текущем сезоне на счету футболиста участие в 9 матчах за клуб во всех турнирах с суммарным игровым временем 161 минута без результативных действий.
В турнирной таблице Серии B "Венеция" набрала 35 очков в 19 матчах и находится на второй строчке, дающей право на прямой выход в Серию A.
Черышев: мои намерения - остаться в "Венеции" до лета
33-летний российский вингер "Венеции" Денис Черышев ответил на вопрос о своих ближайших карьерных планах.
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