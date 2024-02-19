"Готов ли Кварацхелия играть в таком клубе, как "Барселона"? На мой взгляд, да. Однозначно. Хвича — уже состоявшийся игрок, один из тех, кто на карандаше у всех топовых команд мира. Думаю, следующим шагом Кварацхелии точно будет переход в гранд-клуб", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Хвича может перейти в "Барселону" по окончании текущего сезона. В текущем сезоне Хвича провел за итальянский клуб 31 матч и отметился 6-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро. Ранее грузинский полузащитник выступал за казанский "Рубин" и московский "Локомотив". На счету Хвичи 15 забитых мячей в 28-ми матчах за сборную Грузии.
Мостовой: думаю, следующим шагом Кварацхелии точно будет переход в гранд-клуб
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об игроке "Наполи" Хвиче Кварацхелии.
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