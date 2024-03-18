Официально: Игор Тудор стал главным тренером "Лацио"

На пост главного тренера "Лацио" назначен хорватский специалист Игор Тудор.

Фото: ФК "Лацио"

Новым главным тренером римского "Лацио" стал 45-летний хорватский специалист Игор Тудор. Стороны заключили соглашение, связывающее тренера с клубом до конца следующего сезона (лето 2025-го года). Игор Тудор сменил на посту главного тренера "орлов" Маурицио Сарри, который изъявил желание покинуть клуб из-за неудовлетворительных результатов.



Последним местом работы Тудора до возвращения в Италию оставался французский "Марсель", которым он руководил в сезоне 2022/23. В Серии А Игор Тудор запомнился работой во главе "Вероны", "Аталанты", а также на должности ассистента менеджера в "Ювентусе" в штабе Андреа Пирло.



"Лацио", финишировавший в прошлом сезоне в четверке сильнейших, в этом году занимает 9-е место. В активе римской команды 43 очка в 29-ти матчах. Из Лиги Чемпионов "Лацио" вылетел на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч мюнхенской "Баварии".