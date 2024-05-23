"Эмоции положительные, рад за Лешу, да и команда хорошо играла. Победа есть победа. Миранчук - заслуженный обладатель трофея. Этот сезон для него получился выдающимся", - цитирует Черчесова "Чемпионат".
В текущем сезоне Алексей Миранчук провёл 40 матчей за "Аталанту" и отметился четырьмя забитыми мячами и двенадцатью голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока сборной России в девять миллионов евро.
Вчера, 22-го мая, итальянская "Аталанта" одержала сухую победу над "Байером" в финале Лиги Европы со счётом 3:0 - команда Миранчука прервала серию немецкого клуба из 51-го матча без поражений.
Черчесов: этот сезон получился выдающимся для Миранчука
Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о полузащитнике "Аталанты" Алексее Миранчуке.
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