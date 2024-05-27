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Агент Миранчука: решение о будущем будет принимать сам Леша. У нас еще год контракта с "Аталантой"

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Агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал будущее игрока в Италии.
Фото: Getty Images
"Я говорил, что решение о будущем будет принимать сам Леша. Сейчас ничего нового я вам не скажу. У нас еще год контракта с "Аталантой" впереди", - цитирует агента Metaratings.

В минувшем Алексей Миранчук, играющий на позиции атакующего полузащитника, принял участие в 40 матчах за "Аталанту" во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и сделал 12 результативных передач на партнеров. В составе итальянской команды российский игрок выиграл Лигу Европы-2023/24. Действующее соглашение хавбека сборной России с клубом истекает 30 июня 2025 года.

Аталанта Алексей Миранчук Серия А
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