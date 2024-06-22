"Планируется ли аренда для Сабы Сазонова? Он остается", - цитирует Ваньяти "СЭ".
Саба Сазонов перешёл в итальянский "Торино" из московского "Динамо" летом 2023 года за 2,75 миллионов евро. В завершившемся сезоне защитник провёл во всех турнирах 12 матчей, игровое время Сабы в сумме составило 348 минут. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 2,8 миллионов евро, контракт игрока с "Торино" рассчитан до лета 2027 года.
В "Торино" высказались о будущем Сабы Сазонова
Спортивный директор "Торино" Давиде Ваньяти высказался о будущем центрального защитника Сабы Сазонова.
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