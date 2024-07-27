"Прочитал комментарий агента Лехи о сногсшибательном в финансовом отношении предложении. Поехать в страну, пусть недружественную, но которая через два года примет ЧМ, где играют звезды первой величины, где сам Месси - это может стать мотивацией. Понравится или нет, но в РПЛ вернешься всегда. Или в Турции вариант найдут. Но ехать сейчас в Америку выгодно для "Аталанты". На месте Лехи я бы попробовал", - заявил Генич.
Полузащитник сборной России и итальянской "Аталанты" близок к переходу в "Атланту Юнайтед" из американской МЛС. По сообщениям итальянских СМИ, "Аталанта" готова принять предложение по трансферу россиянина в размере 12-ти миллионов евро. Сам игрок, по слухам, все еще сомневается в целесообразности перехода.
Вадим Шпинев, агент Алексея Миранчука, в интервью заявил, что предложение "Атланты" является привлекательным в финансовом плане. По словам представителя футболиста, таких условий в Европе у Миранчука не будет. Ранее сообщалось, что американский клуб предлагает Миранчуку контракт по схеме 4+1 с окладом в размере 3-х миллионов евро за сезон.
Источник: "РБ Спорт"
Генич: поехать в страну, пусть недружественную, но где играет сам Месси - это может стать мотивацией для Миранчука
Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал слухи о возможном трансфере полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука в "Атланту Юнайтед" из МЛС.
Фото: официальный сайт РФС