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Массимо Каррера: Кварацхелия мог стать легендой "Наполи"

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможный переход Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ».
Фото: IMAGO
«Хвича показал, что может играть на высоком уровне. Возможно, Неаполь уже немного тесноват для него. Хотя он мог стать легендой клуба», — отметил Каррера в беседе с «СЭ».

Напомним, что после прошедших в понедельник переговоров между «Наполи» и «ПСЖ» появилась информация о том, что клубы достигли «принципиальной договоренности» о переходе Хвичи Кварацхелии из неаполитанской команды в парижскую. По сообщениям СМИ, зарплата Кварацхелии составит около 11 миллионов евро в год. Сумма сделки оценивается примерно в 70 миллионов евро. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 85 миллионов евро.

Последний раз «Наполи» становились чемпионами Италии в 1990 году. Кварацхелия присоединился к «Наполи» в июле 2022 года за 13,3 миллиона евро. В свой первый же сезон он стал обладателем Скудетто и был признан лучшим игроком сезона в Серии А. Всего за «Наполи» он провел 107 матчей, в которых забил 30 мячей и отдал 29 голевых передач.

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