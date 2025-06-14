"Милан" и "Фиорентина" интересуются 35-летним бомбардиром "Бешикташа"

Нападающий Чиро Иммобиле входит в сферу интересов итальянских " Милана " и "Фиорентины".

Фото: ФК "Бешикташ"

Corriere dello Sport сообщает, что "фиалки" опережают миланцев в борьбе за форварда, предложив игроку двухлетний контракт. При этом агент футболиста на днях посещал базу красно-черных для проведения переговоров.



35-летний Иммобиле стал лучшим бомбардиром "Бешикташа" в прошедшем чемпионате Турции, забив 15 голов. До переезда в турецкий клуб нападающий выступал с 2016 по 2024 годы за "Лацио". Форвард является чемпионом Европы-2020 в составе сборной Италии.

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Фиорентина