Corriere dello Sport сообщает, что "фиалки" опережают миланцев в борьбе за форварда, предложив игроку двухлетний контракт. При этом агент футболиста на днях посещал базу красно-черных для проведения переговоров.
35-летний Иммобиле стал лучшим бомбардиром "Бешикташа" в прошедшем чемпионате Турции, забив 15 голов. До переезда в турецкий клуб нападающий выступал с 2016 по 2024 годы за "Лацио". Форвард является чемпионом Европы-2020 в составе сборной Италии.
"Милан" и "Фиорентина" интересуются 35-летним бомбардиром "Бешикташа"
Нападающий Чиро Иммобиле входит в сферу интересов итальянских "Милана" и "Фиорентины".
Фото: ФК "Бешикташ"