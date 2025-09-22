Муту: Кокорин — очень талантливый игрок. В "Фиорентине" думали, что это большой талант

«Очень талантливый игрок. Его приняли как родного. Когда он приехал в «Фиорентину», все думали, что это большой талант. И я тоже считаю, что это большой талант.
Почему у него не получилось заиграть в Италии? Это знает только сам Кокорин», — заявил Муту Sport24.
Кокорин играл за «Фиорентину» с января 2021 года. Он перешел в итальянский клуб из «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Летом 2022 года Александр отправился в аренду в «Арис», где провел два года. По истечении контракта в 2024 году он покинул «Фиорентину» как свободный агент. За весь период в Италии Кокорин сыграл 12 матчей, но не отметился голами или результативными передачами.
В настоящее время Александр Кокорин продолжает выступать за кипрский клуб «Арис». В прошедем сезоне он провёл 30 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 9 результативных передач. 21 мая 2025 года стало известно, что Александр продлил контракт с «Арисом» до 31 мая 2026 года.
Согласно оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 34-летнего нападающего составляет 600 тысяч евро.
