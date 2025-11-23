Матчи Скрыть

Первая лига

Ротор
19:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

Манчестер Юнайтед
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Эспаньол
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Торино
20:30
КомоНе начат
Сассуоло
22:45
ПизаНе начат

Гришин считает, что миланское дерби должно было закончиться вничью

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин подвел итог миланского дерби в рамках 12 тура итальянской Серии A.
Фото: Getty Images
Вчера, 23 ноября, "Милан" обыграл "Интер", будучи номинальным гостем, со счетом 1:0. Единственный мяч в игре на 54-й минуте забил американский нападающий "россонери" Кристиан Пулишич.

"Игра понравилась. "Интер" — сыгранная команда, они несколько лет играют примерно одним составом. В первом тайме Ачерби попал в штангу после углового. Считаю, что игра была ничейная", — сказал Гришин в беседе с "Матч ТВ".

После 12 матчей "Милан" с 25 очками расположился на втором месте турнирной таблицы чемпионата Италии, "Интер" с 24 баллами занимает 4-ю строчку.

