Сарри перенёс операцию на сердце

Наставник "Лацио" Маурицио Сарри перенёс хирургическое вмешательство и в ближайшее время сможет вновь приступить к своим обязанностям.

Фото: ФК "Лацио"

Об этом сообщил официальный сайт римского клуба. У итальянского специалиста была выявлена мерцательная аритмия, в связи с чем ему провели транскатетерную абляцию. Операция прошла успешно, состояние тренера не вызывает опасений.



Отмечается, что 66-летний Сарри вернётся к работе с командой уже в ближайшие дни. Ожидается, что он сможет присутствовать на матче 18-го тура Серии А против "Наполи", который состоится 4 января.



Маурицио Сарри имеет солидный послужной список на тренерском уровне. В 2019 году он выиграл Лигу Европы с "Челси", а в сезоне-2019/20 привёл "Ювентус" к победе в чемпионате Италии.